الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«حماة الوطن» ينظم حفل الإفطار السنوى بحضور قيادات سياسية وتنفيذية

حماة الوطن
حماة الوطن

شهد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، حفل الإفطار السنوي، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بحضور قيادات الحزب، وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة عدد من القيادات السياسية والتنفيذية.

وشارك في حفل الإفطار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد بالقاهرة، المهندس حازم عمر، رئيس الشعب الجمهوري، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.

كما شارك في الحفل اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، هاني العتال، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، النائب عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وأعقبها عرض فيلم تسجيلي عن حزب حماة الوطن، تضمن جهوده المجتمعية في الفترة الأخيرة، ومشاركته الفاعلة في مبادرة "كتف في كتف" لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، فضلا عن تدشين منافذ بيع اللحوم على مستوى الجمهورية، وكذلك القوافل الطبية بمختلف المحافظات، والعديد من الفعاليات في المناسبات المختلفة.

وعقب حفل الإفطار، تم عقد اجتماع بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير الأمين العام،  الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، وهاني العتال، أمين الإعلام، مع أمناء المحافظات، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على ضرورة فتح قنوات اتصال بين كافة القواعد الحزبية بكافة المحافظات لتنفيذ رؤية الحزب بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
القيادات السياسية المهندس خالد عبد العزيز المهندس حازم عمر اللواء طارق نصير اللواء أحمد العوضي بحزب مستقبل وطن حزب حماة الوطن حفل الإفطار السنوي

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