الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تكشف طقوس أحد السعف فى شبرا (فيديو)

أحد السعف
أحد السعف

كشف محمد جمال، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن الطقوس الخاصة باحتفالات "أحد السعف"، في حي شبرا بمصر، مؤكدًا أن هناك أجواء احتفالية كبيرة تعيشها الكنائس المصرية.

وقال خلال تواجده بحي شبرا من أمام كنيسة العذراء السيدة مريم، إن المواطنين يحرصون على شراء التيجان المصنوعة من السعف، لتزيين بيوتهم والكنائس، لافتًا إلى تواجد الباعة أمام الكنائس لتوفير السعف.

وأضاف أن الفتيات الصغيرات يحرصن على شراء التيجان، فيما يحرص الفتيان على شراء القبعات، فيما تتوفر أيضًا سنابل السلام والمحبة والتي تكون ضمن مشتريات المواطنين في أحد السعف.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك حالة من النشاط والحيوية بحي شبرا، وأجواء احتفالية من قبل مواطنيها، حيث شراء السلع الخاصة بأحد السعف، قبل الدخول إلى القداس والذي يستمر حتى  ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن تلك الأجواء مستمرة حتى الأحد المقبل.

أحد السعف شبرا مصر أسبوع الآلام الكنائس

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