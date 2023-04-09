الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل ابن عمه وإصابة خاله فى أسيوط

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل نجل عمه وإصابة خاله؛ بسبب خلافات على الميراث بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبدالعزيز علي الرئيس بالمحكمة وأحمد إبراهيم رضا، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح محمد تمام.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة صدفا بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث ووجود قتيل ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " محمد. هـ"وإصابة "عبدالناصر. خ" خال المجني عليه الأول أثناء خروجهما من واجب عزاء.

ودلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المجني عليه الأول وأبناء عمه بسبب الميراث وتدخلت لجان عرفية للحل بين الطرفين ولكن دون جدوى وعلى إثرها قام المتهم وآخر هارب على عقد النية على قتل المجني عليه واعدا لذلك أسلحة نارية.

وما أن ظفرا به أثناء خروجه من أداء واجب عزاء رفقة خاله المجني عليه الثاني قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى مقتل المجني عليه الأول وإصابة الثاني .

اطلاق اعيرة نارية واجب عزاء مقتل معاقبة

الأكثر قراءة

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

استقرار أسعار النحاس الأحمر والأصفر فى بورصة المعادن اليوم

1.9 مليار جنيه حافز تميّز الأداء للمحافظات الأفضل فى إدارة الاستثمار العام

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يهنئ منظمة الصحة العالمية بمرور 75 عامًا على إنشائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية