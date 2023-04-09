المؤبد لمتهم بقتل ابن عمه وإصابة خاله فى أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل نجل عمه وإصابة خاله؛ بسبب خلافات على الميراث بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبدالعزيز علي الرئيس بالمحكمة وأحمد إبراهيم رضا، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح محمد تمام.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة صدفا بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث ووجود قتيل ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " محمد. هـ"وإصابة "عبدالناصر. خ" خال المجني عليه الأول أثناء خروجهما من واجب عزاء.

ودلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المجني عليه الأول وأبناء عمه بسبب الميراث وتدخلت لجان عرفية للحل بين الطرفين ولكن دون جدوى وعلى إثرها قام المتهم وآخر هارب على عقد النية على قتل المجني عليه واعدا لذلك أسلحة نارية.

وما أن ظفرا به أثناء خروجه من أداء واجب عزاء رفقة خاله المجني عليه الثاني قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى مقتل المجني عليه الأول وإصابة الثاني .