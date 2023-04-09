الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة مخالفات البناء بدسوق في كفر الشيخ

ازالات
ازالات

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية مع المخالفات وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية طبقاً للقانون، ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة، مشيرًا إلى أنه قد تم  تنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه يتابع عن كثب استمرار التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها بدسوق وبصفة خاصة أيام الجمع والسبت والعطلات والاجازات الرسمية، و يأتي ذلك تنسيقا مع كافة الجهات  وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، لافتًا إلى أنه قد تم التصدي للمخالفات بتوابع قرية شباس الملح، منها فك وإزالة هيكل حديد بغرض عمل هنجر على مساحة 100 على طريق دسوق فوه عزبه علام.

كما تم إزالة حاله تعدٍ بناحيه الابراهيميه لعمل صب دور ارضي على مساحه 40 م كما تم ازاله حاله تعدى بالطوب الابيض داخل الكتله السكنيه وخارج الحيز العمرانى  بعزبه عفان التابعه  لقريه الابراهيميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، لكي يكون عبرة لغيره ممن يخالفون قوانين البناء.

وقد جاء ذلك بحضور  نائب رئيس المدينة فتحى يوسف، ورئيس قرية شباس الملح احمد المصرى،   وفريق العمل المعاون،  كما قاد وليد فلفل،  نائب  رئيس المدينة،  جولة ميدانية ليلا بقرى  جنوب وتوابها   لمتابعة ورصد اى حالة تعدى على الاراضى الزراعية او بناء مخالف والتصدى لأى مخالفات  بناء بكافها انواعها.

دسوق كفر الشيخ مخالفات البناء تعديات إزالات

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

"الملا" يترأس الجمعية العمومية لشركة بترومنت لاعتماد نتائج أعمال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية