إزالة مخالفات البناء بدسوق في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية مع المخالفات وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية طبقاً للقانون، ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة، مشيرًا إلى أنه قد تم تنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه يتابع عن كثب استمرار التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها بدسوق وبصفة خاصة أيام الجمع والسبت والعطلات والاجازات الرسمية، و يأتي ذلك تنسيقا مع كافة الجهات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، لافتًا إلى أنه قد تم التصدي للمخالفات بتوابع قرية شباس الملح، منها فك وإزالة هيكل حديد بغرض عمل هنجر على مساحة 100 على طريق دسوق فوه عزبه علام.

كما تم إزالة حاله تعدٍ بناحيه الابراهيميه لعمل صب دور ارضي على مساحه 40 م كما تم ازاله حاله تعدى بالطوب الابيض داخل الكتله السكنيه وخارج الحيز العمرانى بعزبه عفان التابعه لقريه الابراهيميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، لكي يكون عبرة لغيره ممن يخالفون قوانين البناء.

وقد جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة فتحى يوسف، ورئيس قرية شباس الملح احمد المصرى، وفريق العمل المعاون، كما قاد وليد فلفل، نائب رئيس المدينة، جولة ميدانية ليلا بقرى جنوب وتوابها لمتابعة ورصد اى حالة تعدى على الاراضى الزراعية او بناء مخالف والتصدى لأى مخالفات بناء بكافها انواعها.