اليوم.. "رياضة الشيوخ" تناقش مشاركة مراكز الشباب بمسابقات اتحاد كرة القدم

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن مشاركة مراكز الشباب بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك مناقشة جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب طارق نصير، في طلبه: "العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له".

وتابع نصير: "ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينيات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد".