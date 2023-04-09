وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، ومجهودات الوزارة في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على عدد من الترع الرئيسية، للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطهيرات الجارية لنهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، ودراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لتحديد مدى احتياجها للتكريك من عدمه.

رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ

كما استعرض وزير الري تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط، والتي تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، ووجه بمراجعة كفاءة هذه المحطات بمعرفة المعاهد البحثية المختصة لتحديد التصرفات الفعلية لهذه المحطات.

كما شدد الدكتور سويلم، على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، والمرور الدوري على المجاري المائية ومحطات الرفع، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفي، رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبدالعظيم، مساعد الوزير لشؤون المياه، والمهندس حسن يحيى، نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري.