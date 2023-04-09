الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصر تحتضن لبنان وفلسطين فى سهرة رمضانية بالأوبرا (صور)

عبير نعمة على المسرح
عبير نعمة على المسرح الكبير

احتضنت مصر سهرة لبنانية وفلسطينية جاءت ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، حيث شهد المسرح الكبير لأول مرة حفل للمطربة اللبنانية عبير نعمة بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، كما أقيم على المسرح الصغير ليلة عربية بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة وأحياها كورال عباد الشمس التابع للاتحاد العام للمرأة الفلسطنية وفرقة كنعان للثقافة والفنون .

وأمام حشد جماهيرى ضم مختلف الشرائح العمرية، وجهت المطربة اللبنانية عبير نعمة التحية لمصر وشعبها، مؤكدة أنه في عالم الفنون كل الدروب تقود إلى مصر وتغزلت في أوصافها، مؤكدة أنها القصيدة والفن والحب، الوجهة والطريق، الصداقة والصديقة، الفرحة والسعادة.

وأشارت إلى أنها تغني من مصر إلى  لبنان وطنها الحبيب، ووجهت الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وقائد الأوركسترا المصاحب المايسترو أحمد عويضة، وجميع من شارك في إقامة الحفل.

وبطبقات صوتية طربية واسعة تحمل إمكانات فنية متفردة مكنتها من أداء كافة أشكال وقوالب الغناء العربي قدمت مجموعة من أعمالها الخاصة، التي تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان كان منها "وينك، في عصفور، كل ما تقول لي، فراشة وزهرة، يا نسيم الريح، بيروت التي أهدتها إلى بلدها، ودعت الليل، يا ترى، بصراحة، غني قليلًا، اعمل ناسيني، تلفنتلك، بلا ما نحس، يا ليل الصب، فكر بغيرك، ومن تراث الطرب افرح يا قلبي، طلعت يا محلا نورها، امتى هتعرف، وقهوة".

وعلى المسرح الصغير أقيمت بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة أمسية ألقت الضوء على جانب من التراث العربى الثري تضمنت نماذج من الأغاني الفلكلورية والقصائد والأهازيج التراثية والوطنية، كان منها عباد الشمس، طاحت الخيل، مريت بالشوارع، ميل على بلدي، يا فلسطينية، مدينة الجروح، يا مزينة، وطني يعلمني، ولا في قلبي ولا عينيا، يا ماريا، ستي يا ستوت، أرضي عم بتقاسي، يا دنيا سمعانا، كما قدمت فرقة كنعان للثقافة والفنون بالزي التقليدي عدد من تابلوهات رقصة الدبكة الشهيرة.

عبير نعمة على المسرح الكبير 
المسرح الكبير 
 المسرح الكبير 
 المسرح الكبير 
عبير نعمة على المسرح الكبير 
 المسرح الكبير 
عبير نعمة على المسرح الكبير 
 المسرح الكبير 
عبير نعمة على المسرح الكبير 
عبير نعمة على المسرح الكبير 
أحمد عويضة الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المطربة اللبنانية عبير نعمة المسرح الكبير دكتورة نيفين الكيلاني سفارة فلسطين بالقاهرة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

"الكتيبة 101" الحلقة 17.. فرار أمير داعش وهروب التكفيريين لجنوب الشيخ زويد

حظك اليوم الأحد 9 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 9 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل