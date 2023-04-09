القبض على المتهمين بقتل سائق بطلق نارى فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على المتهمين بقتل سائق بطلق ناري بالظهر بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور العصار دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالظهر، وبالانتقال والفحص تبين أنها للمدعو "م. ع. ع"، 28سنة، سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة، ومقيم بالقاهرة وبها عيار ناري، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالي- كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفي سبيل ذلك قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجني عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيارًا ناريًا كان بحوزته فأودى بحياته، وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المستولي عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلي - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة)، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.