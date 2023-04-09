الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة المبانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى دمنهور

حملة لإزالة المبانى
حملة لإزالة المبانى على الأراضى الزراعية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بالتصدى لأعمال البناء المخالف وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة  بضرورة التصدى لحالات البناء المخالف بكافة صوره، والقيام بأعمال جميع الإزالات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

 وواصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة  محمد نعمة كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملاتها للتصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة حالة تعدٍ عبارة عن سقف خرسانى لمبنى مخالف على مساحة 120 مترًا بدمنهور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مماثلة للتصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد ، حيث تم رصد أعمال بناء مخالف دور خامس علوى استكمال 25% بابو الريش خلف مدرسة أحمد محرم.

وعلى الفور تم التصدى لأعمال البناء المخالف وإزالته فورا نفاذا للقانون والتى كانت عبارة عن فك شدة خشبيه مع تكسير الصبة الخرسانية للسقف وتنفيذ إزالة كاملة للأعمال المخالفة و التحفظ على الخشب

وقد وجه محمد  كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بتكثيف المتابعة اليومية للحملات لفرض الانضباط بنطاق مركز ومدينة دمنهور  على أى حالات بناء مخالف. 

وأشاد كجك بجهود ونشاط مشرف لجنة إزالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد عباس وحرصه على إتمام المهام و فريق العمل و الأجهزة المعاونة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى و ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون.

حملة مكبرة لإزالة المبانى على الأراضى الزراعية
حملة مكبرة لإزالة المبانى على الأراضى الزراعية
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