الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب البحيرة تنفذ أنشطة رمضانية تحت شعار "مراكز خدمة مجتمعية"

مراكز شباب البحيرة
مراكز شباب البحيرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة شباب الرحمانية، الأنشطة الرمضانية المختلفة، بمراكز شباب "الكفر الجديد - درشابة" خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، تحت شعار "مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية"، يتنافس خلالها شباب المحافظة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، تحت أجواء يسودها الحب والصداقة بين مراكز الشباب.

ونظم مركز شباب الكفر الجديد الدورة الرياضية الرمضانية في كرة القدم للطلائع بعدد فرق 6 فرق بإجمالي مشاركين 60 طليعًا. 

كما تم تنفيذ الاحتفال بيوم اليتيم بإجمالي مشاركين 30 طليعًا، قام مركز شباب درشابه بتنفيذ المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم للطلائع بإجمالي مشاركين 275 طليعًا.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إلى أن وزير الشباب والرياضة قد وجه بتنفيذ مثل هذه الأنشطة، وتكثيفها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تفيد الشباب وتنمى قدراتهم ومهارتهم، مؤكدًا أيضًا إشادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف وإدارة شباب الرحمانية.

من ناحية أخرى نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظ  البحيرة، برئاسة الدكتور إبراهيم خضر وكيل الوزارة، عددًا من الأنشطة الرمضانية المختلفة، بمشاركة مراكز شباب كفر الدوار، وذلك على أرض مركز شباب مدينة كفر الدوار خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، تحت شعار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، يتنافس خلالها شباب المحافظة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، فى ظل أجواء يسودها الحب والصداقة بين الجميع.

وأكد الدكتور ابراهيم أبو خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة أن مراكز الشباب بإدارة شباب كفر الدوار قامت بتنفيذ يوم التكافل الإجتماعي لعدد 300 مستفيد داخل ملعب مركز شباب المدينة. 

إحياء ليالي شهر رمضان الدكتورة نهال بلبع الكفر الجديد هر رمضان المبارك حفظ القران الكريم

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