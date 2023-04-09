رحمى يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر بالغربية

حضر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، الذي أقيم مساء اليوم بملعب مركز شباب شبراقاص، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتنافست مراكز شباب المحافظة على مدار شهر ونصف على المراكز الأولى في ألعاب (كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافس معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتها اليدوية المتنوعة، وانتهت المباريات بصعود كل من فريقي الأبشيط وكفر الحمام عن لعبة كرة القدم، شبرا النملة ومحلة زياد عن لعبة تنس الطاولة، كما تصدر فريق شبراملكان مباريات كرة اليد، إلى جانب تصدر فريق دنوشر المركز الأول في لعبة كرة السلة، كما تصدر نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة طنطا المركز الأول.

ومن جانبه أكد رحمي اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات، مشيداً بالتزام الفرق والشباب وحرصهم الكامل على أداء تحية العلم بثبات وتقدير .

كما قدم المحافظ خلال كلمته الشكر لكل من الدكتور ماجد العزازي والدكتور مجدي وكوك لحرصهم على تنفيذ وتفعيل هذه البطولات التي تشجع الشباب بمختلف أعمارهم على ممارسة الرياضة والتنافس الشريف تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

واختتم المحافظ الفعاليات بتسليم الجوائز للمراكز الأولى وهي (مركز شباب الأبشيط الفائز بكأس البطولة في لعبة كرة القدم ووصيفه فريق مركز شباب كفر الحمام، مركز شباب شبرا النملة الفائز بالمركز الأول في تنس الطاولة ووصيفه مركز شباب محلة زياد).

وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرض المنتجات والحرف اليدوية والذي نظمه نادي الفتاة والمرأة بمديرية شباب الغربية، حيث أشاد المحافظ بجودة المنتجات موجهاً بالاستفادة من أعضاء النادي في المعارض التني تنظمها المحافظة.