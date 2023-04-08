تقارير تركية: خطوة جديدة تُقرب موليكا من الأهلي

أفادت تقارير صحفية تركية، أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش خرج من حسابات شينول جونيش المدير الفني للفريق التركي.

ووفقا لصحيفة aksam التركية، فإن موليكا بات قريبا أكثر من الرحيل عن بيشكتاش بعد خروجه من حسابات شينول جونيش.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الأهلي سيقدم عرضا قيمته 3 مليون يورو لشراء موليكا من بشكتاش الذي سيكون مجبرا على الموافقة عليه للتخلص من راتب اللاعب.

وأكملت أن إدارة الأهلي تسعى بقوة لحسم الصفقة بأسرع وقت من أجل ضمه مباشر مع نهاية الموسم الحالي.