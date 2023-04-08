السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 12500 جنيه مهربة من الدعم علي ماكينات بطاقات التموين بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط مبلغ 12ألف و500 جنيه مهربة من الدعم من ماكينات بعض البداليين التموينيين، وذلك خلال مرور مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين بالمحافظة، علي محلات صرف التموين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.


حيث قام المفتشين بإجراء عملية الجرد والمحاسبة الفعلية على الأرصدة المشحونة لماكينات صرف بمحلين بقالة تموينى بدائرة مدينه طنطا، وأسفر الجرد عن إكتشاف قيام صاحب محل بقالة تموينى بتجميع سلع تموينيه تقدر بمبلغ 8500 جنيه (ضرب سلع وهمي)، وقيام صاحب محل تموينى آخر بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ 4 أربعه آلاف جنيه دون إثباتهم.

كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى قام بالتصرف فى عدد 9 تسعه دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ % زنه٥٠ كجم للشكارة، و كذلك تم تحرير عدد محضر واحد اثبات حالة عدم نظافة اوانى العجين، وتحرير عدد 3 محاضر إثبات حالة إثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلى، تحرير عدد 12 محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإخطار النيابة العامة.

 

وفي سياق متصل، قاد المهندس محمد هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 3200عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحية انتهاء مايو 2022، وأغسطس ويونيو 2020، داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بمدينة طنطا.

وتمكنت المديرية من قبل من ضبط 17.364 الف لتر سولار، تم تجميعها جميعا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح السريع وتم ضبطها قبل البيع وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، وتم إخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط كميات من عبوات مستحضرات تجميل المنتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات، خلال حملة تفتيشية.  

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ضبط 12500 جنيه مهرية من الدعم علي اجراء عملية الرقابة التموينية الرقابة التجارية المستلزمات الطبية بيعها بالسوق السوداء تحرير محاضر بمحافظة الغربية دقيق بلدى مدعم خيوط جراحية بطاقات التموين

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