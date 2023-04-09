يعرض موقع الدستور حالة الطقس اليوم الأحد 9 أبريل 2023 خاصة مع التحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية بداية من اليوم تستدعي إرتداء الملابس الشتوية رغم حرارة الجو المرتفعة خلال اليومين الماضيين.



الثامن عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم الأحد 9 أبريل 2023



في هذا التقرير نرصد لكم حالة الطقس اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في اليوم الثامن عشر من رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة على كافة المحافظات من هذا المنطلق يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويصبح مائل للدفء على السواحل الشمالية ويكون مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

بداية من اليوم تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية على مناطق متفرقة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة في الشدة، تكون رعدية أحيانا.



وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الإثنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 35، الصغرى 19.

العاصمة الإدارية العظمى 35، الصغرى 19.

6 أكتوبر العظمى 35، الصغرى 18.

بنهــــا العظمى 35، الصغرى 19.

دمنهور العظمى 34، الصغرى 18.

وادي النطرون العظمى 34، الصغرى 18.

كفر الشيخ العظمى 33، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 34، الصغرى 18.

الزقازيق العظمى 35، الصغرى 19.

شبين الكوم العظمى 35، الصغرى 19.

طنطا العظمى 34، الصغرى 19.

دمياط العظمى 29، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 32، الصغرى 18.

الإسماعيلية العظمى 36، الصغرى 17.

السويس العظمى 34، الصغرى 18.

العريش العظمى 33، الصغرى 17.

رفح العظمى 33، الصغرى 17.

رأس سدر العظمى 33، الصغرى 17.

نخل العظمى 35، الصغرى 11.

كاترين العظمى 28، الصغرى 9.

الطور العظمى 33، الصغرى 19.

طابا العظمى 33، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 32، الصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 17.

العلمين الجديدة العظمى 26، الصغرى 16.

مطروح العظمى 23، الصغرى 14.

السلوم العظمى 23، الصغرى 12.

سيوة العظمى 32، الصغرى 12.

رأس غارب العظمى 32، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 33، الصغرى 21.

سفاجا العظمى 33، الصغرى 21.

مرسى علم العظمى 31، الصغرى 22.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 21.

حلايب العظمى 30، الصغرى 22.

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 31، الصغرى 21.

الفيوم العظمى 36، الصغرى 20.

بني سويف العظمى 36، الصغرى 19.

المنيا العظمى 38، الصغرى 18.

أسيوط العظمى 38، الصغرى 19.

سوهاج العظمى 38، الصغرى 19.

قنا العظمى 38، الصغرى 18.

الأقصر العظمى 38، الصغرى 18.

أسوان العظمى 38، الصغرى 19.

الوادي الجديد العظمى 39، الصغرى 17.

أبوسمبل العظمى 38، الصغرى 19.