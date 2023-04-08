كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على مستوى الجمهورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة في الارتفاع على كل الأنحاء، يومي السبت والأحد، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 8 أبريل

تنشط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 9 أبريل

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من جنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 10 أبريل

تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى: العظمى 28 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.