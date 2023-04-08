بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح تقيك من الشعور بالعطش

بالتزامن مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة منذ أيام ومستمرة إلى الآن نحتاج إلى التركيز على النصائح التي تقيك من الشعور بالعطش خلال صيام 14 ساعة، لذا نرصد قائمة من النصائح عليك الالتزام بها.

لماذا نحتاج الماء؟

60-70٪ من جسمك يتكون من الماء مما يعني أنك بحاجة إلى بذل جهد للحفاظ على هذا المستوى، خاصة في شهر رمضان، يمكن أن يؤثر أي انخفاض في تناول الماء على خلايا الجسم من أداء وظائفها اليومية، إذا لم تعوض فقدان الماء أثناء الصيام، فستجد نفسك مجففاً وتتعرض لآثار غير مرغوب فيها غالباً ما تتعرض لها في رمضان مثل الإمساك والصداع والدوخة والإرهاق وجفاف الجلد.

كيف يمكنك ضمان الترطيب المناسب في رمضان؟

يجب أن يكون الأشخاص الذين يصومون في حالة تأهب إضافي لتجنب الجفاف خلال شهر رمضان. لقد أنشأنا قائمة بالنصائح التي يجب إتباعها خلال الأسابيع القادمة.

تلبية احتياجاتك من المياه: تأكد من تناول السوائل بشكل صحيح عند الإفطار. يجب أن تشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا، إذا كنت بحاجة إلى ترطيب إضافي، اشرب كلًا من الماء وماء جوز الهند. تنتج مياه جوز الهند قدرات ترطيب مماثلة عند مقارنتها بالمشروبات الرياضية لأنها تحتوي أيضًا على مزيج من الكربوهيدرات والشوارد والسوائل.

اختر الماء: الماء هو أفضل مصدر لترطيب جسمك على مشروبات رمضان والعصير والصودا. على عكس الماء، تحتوي هذه السوائل على الكثير من السكر وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. شرب الكثير من هذه المشروبات سوف يملأك ويؤخر عملية الهضم

يعد التسريب بالأعشاب بديلاً رائعًا: الشاي الأخضر والشاي بالنعناع والبابونج التي تجعل بديلاً رائعًا للماء قد تساعدك في الوصول إلى متطلبات السوائل الخاصة بك. في الوقت نفسه، قد تساعد هذه المشروبات في عملية الهضم. تناولها بدون سكر لتجنب إضافة سعرات حرارية غير ضرورية.

تجنب بعض المكونات: عند الإفطار، تجنب الأطباق الساخنة والحارة لأنها تزيد العطش وتجعل الصيام أكثر صعوبة في اليوم التالي. لا تضيف الكثير من الملح إلى أطباقك وتجنب تناول الأطعمة المالحة مثل الزيتون والخردل والزعتر والمخللات لأنها تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.

التركيز على الأطعمة الغنية بالمياه: يمكن أن تكون الفاكهة والخضروات مرطبة، لذا حاول خلال شهر رمضان تناول أكثر من خمس حصص في اليوم. تشمل الخيارات الغنية بالمياه البطيخ والجريب فروت والتفاح والطماطم والخيار والكوسا والكوسا والخس، لأنها غنية بالماء والألياف، يبقون في الأمعاء لفترة طويلة ويقلل من العطش. يمكن أن تساهم الحساء واللبن ودقيق الشوفان أيضًا في تناول السوائل لأنها تحتوي على الماء بشكل طبيعي، لذا قم بدمجها في وجباتك.

اشرب بحكمة: حاول ألا تشرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة أو أثناء الوجبة. بدلًا من ذلك اشرب الماء بين وجباتك وبكميات صغيرة طوال الليل.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: ضع في اعتبارك أن المشروبات مثل القهوة أو الشاي الأسود لا تعتبر ماء. من الأفضل تجنب هذه المشروبات معًا لأنها مدرة للبول ويمكن أن تزيد من احتياجاتك من المياه.

حاول أن تحافظ على البرودة: خذ حمامًا باردًا، والبقاء في مناطق باردة، وتجنب أشعة الشمس وارتداء ملابس فضفاضة للحفاظ على مستويات المياه في جسمك قدر الإمكان.

استمع إلى نصيحة طبيبك: إذا كنت تعاني من حالة طبية حالية، فعليك استشارة طبيبك المحلي إذا كنت ترغب في الصيام والحصول على موافقته. هناك استثناءات من الصيام للمرضى وبعض الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

الحد من النشاط البدني: على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، إلا أنك تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات. تجنب التمارين الشاقة في الصيام، لأن الجسم يجب أن يحصل على الترطيب المناسب. من الأفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد ساعتين من الإفطار. تأكد من تناول كوبين من الماء على الأقل قبل ممارسة أي تمرين لتعويض الماء المفقود أثناء الصيام.