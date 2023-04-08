السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصاعد أحداث انتقام "العوضي" في الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار

ضرب نار
ضرب نار

دقائق قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة 17 من مسلسل "ضرب نار"، والتي ينتظر جمهور العمل الدرامي أحداثها بشدة، معبرين عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بأن هذا السيناريو الدرامي كان غير متوقعًا بالنسبة لهم، حيث شهدت الحلقات الأولى من المسلسل، قصة حب وزواج بين جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، ومُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكن مع تصاعد الأحداث ينفصلان ويريد "العوضي" الانتقام منها.

مسلسل ضرب نار

وكانت قامت مُهرة بخلع الكوماندا في المحكمة أثناء فترة حبسه، والتي قضاها داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بعد تورطه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، كان السبب الرئيسي فيها ابن عمه "سامي" الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، ثم قامت بالزواج من أشد أعدائه في السيناريو الدرامي، وهو "زيدان" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

 

الحلقة 14 «ضرب نار».. كيف تفاعل متابعو المسلسل بعد خروج «الكوماندا» من السجن؟

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17


 


أحمد العوضي يروج لأحداث الحلقة 17 ضرب نار

كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا دعائيًا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، مروجًا من خلاله لأحداث الحلقة 17 من مسلسل "ضرب نار"، وقال: "الدور هيلف على الكل بس المرة دي بتاعت سامي، ياتري هيعمل ايه الكوماندا فيه؟"، ليتفاعل معه جمهور المسلسل، مؤكدين جميعهم انتظار مشاهد الانتقام بشدة.
 

أحمد العوضي يروج لأحداث الحلقة 17 "ضرب نار"

 

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار

 

يُذكر أن الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار تُعرض مساء اليوم، على قناة On، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية والإعادة الأولى للحلقة الـ ١7 ستكون الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.

كما تُعرض الحلقة 17 على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

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