السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17

ضرب نار
ضرب نار

يبحث آلاف من عشاق المسلسلات المصرية والدراما حول مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 عبر جوجل، وخاصة عقب الأحداث الأخيرة التي قد شهدتها الحلقة الماضية، حيث أن بدأت المواجهة بين مهرة،وهي التي تؤدي دورها النجمة ياسمين عبدالعزيز والفنان جابر الكوماندا الذي سيؤدي دوره الفنان المبدع أحمد العوضي، ورفعت بوجهه السلاح، ولكنه قد اعتدى عليها بالضرب واتهمها بالخيانة، وطلب منها مقابلته لكي يعرف منها السبب وراء خلعها له.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17

وتستعرض "الدستور" موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي في هذا التقرير.

موعد عرض الحلقة 17 في مسلسل ضرب نار من بطولة الفنان أحمد العوضي اليوم السبت في قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسوف يعاد بتمام الساعة 1:45 صباحًا، والساعة 8:45 صباحًا، والقناة ستٌبث على تردد 10853، ومعدل الترميز: هو 27500، رأسي، ومن الجدير عرض حلقاته أيضًا من خلال منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي 

ومسلسل ضرب نارهو بطولة الفنان أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، وماجد المصري والمبدع سهير المرشدي، وأحمد صادق، والفنانة بدرية طلبة، وإيمان السيد، والفنانة هدى الأتربي، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج المبدع مصطفى فكري. 

قصة مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث مسلسل «ضرب نار»  لشخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» والتي سيجسدها النجم أحمد العوضي، وهو قادم من الصعيد إلى محتفظة القاهرة بحثًا عن قوت يومه، وسيقع بحب «مهرة» التي ستقدمها النجمة المبدعة ياسمين عبد العزيز، وستتصاعد أحداث العمل في حالة جو من الغموض والتشويق.

ومسلسل «ضرب نار» هومن بطولة الفنانين: الفنان ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، وسهير المرشدي، والفنان أحمد الرافعي، وأحمد صادق، والفنانة بدرية طلبة، وإيمان السيد، والفنانة هدى الأتربي، وماجد المصري، والمبدع انتصار، ومن تأليف النجم ناصر عبد الرحمن، وإخراج المبدع مصطفى فكري.

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ويشار إلى أن يكون مسلسل «ضرب نار»، هو الذي سينافس هذا العام من ضمن مسلسلات رمضان لعام 2023، وهو العمل الفني الثالث الذي سيجمع ما بين الفنان أحمد العوضي وبين زوجته الفنانة المبدعة ياسمين عبد العزيز، عقب عملهما الأول بمسلسل «لآخر نفس» عام 2019، ثم في مسلسل «اللي مالوش كبير» في عام 2021.

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