الحلقة 14 «ضرب نار».. كيف تفاعل متابعو المسلسل بعد خروج «الكوماندا» من السجن؟

شهد ختام الحلقة 14 من مسلسل «ضرب نار»، زيارة «عبيد» شقيق «جابر الكوماندا» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، له في السجن، بعد أن تم حسبه بسبب تورطه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، ومنذ ذلك الحين تراكمت الأزمات على جابر، بداية من قرار زوجته «مُهرة أبو الليل» التي تُقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالتخلي عنه وخلعه في المحكمة.

وبالرغم من إنجاب «مُهرة» لطفل من «جابر»، كان مجرد جنينًا في رحمها وقت القبض عليه من قبل قوات الأمن، ولم يعلم «جابر» عن طفله أي شئ طوال فترة حبسه، ليقرر الانتقام من زوجته فور خروجه من السجن، وخاصة بعد أن قررت الزواج من «زيدان» الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، وذلك ما ينتظره جمهور مسلسل «ضرب نار» في الحلقة القادمة من المسلسل.



أحمد العوضي يروج لـ «ضرب نار» الحلقة 15

وأثناء زيارة شقيق «جابر» له، أخبره أن ابن عمه «محسن» قد انتحر، وتحقيقات النيابة أثبتت ذلك، وانتهى عرض الحلقة بذلك المشهد، ليقرر الفنان أحمد العوضي، حرق أحداث الحلقة 15، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

وكتب الفنان أحمد العوضي، منشورًا عقب انتهاء الحلقة 14 من من مسلسل «ضرب نار» مباشرة؛ ليروج من خلاله لأحداث الحلقة 15، قائلًا: «جابر طالع بكرة.. بكرة نشوف بقي الكلام داير علي إيه»، ليتفاعل الجمهور مع المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معبرين عن سعادتهم بمعرفة موعد خروج «جابر الكوماندا» من السجن.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

تعرض حلقات مسلسل «ضرب نار» يوميًا على قناة On، في تمام الساعة 10 مساءً، وأيضًا على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.