السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. الإمام الشافعي يجاوب على أسئلة الشيخ إدريس في المسجد

الإمام الشافعى وطلابه
الإمام الشافعى وطلابه فى المسجد

يشهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 ، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، لقاء الإمام الشافعى داخل المسجد مع الشيخ إدريس، وحوله طلابه.

 

احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

 

وخلال احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 ،  يظهر أمامه الشيخ إدريس الذى يقول للإمام الحجة يا إمام؟ فيقول الشافعى، بسم الله الرحمن الرحيم: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"، فلماذ يصلى الله ناره على من يخرج على إجماع المؤمنين إلا اذا كان أتباع سبيلهم فرضاً، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)، إذن فهذا هو بيان رسول الله على لزوم جماعة المؤمنين، واللزوم هنا هو أن تلزم الجماعة بعضها بعضاَ، فى التحليل والتحريم والطاعة فيهم قولا وعملا حقا وصدقاً.   

فيقول الشيخ إدريس: صدقت يا إمام بسم الله الرحمن الرحيم: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" فيقول للإمام الشافعى لقد أحسنت يا إمام ويتوجه منصرفاً. 

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 

يذاع مسلسل رسالة الإمام، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

أبرز أبطال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. الإمام الشافعى ينشد: لا خير في خل يخون خليله

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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