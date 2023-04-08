يُسىء لمصر.. زاهى حواس يطالب بإزالة أو نقل تمثال شامبليون الموجود فى باريس

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة في معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطتيه الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "حواس" أمام ممثلي وسائل الإعلام والصحف العالمية في باريس، إنه لا بد من استعادة القبة السماوية المعروضة حاليًا في متحف اللوفر لموطنها الأصلي ليتم وضعها في معبد دندرة بمحافظة قنا.

وطالب "حواس" بإزالة أو نقل تمثال تمثال شامبليون الموجود بـ Collége de France لأنه يسيء للتاريخ والتراث المصري، حيث يصور شامبليون واقفًا ويضع قدمه على رأس لتمثال رمسيس.

وأشار "حواس" إلى أن هذا التمثال يظهر استهانة وعدم تقدير لا تقابل بالمثل من الشعب المصري الذي قدر دور شامبليون في مجال المصريات وتمت تسمية شارع باسمه، لذلك نحن نطالب بنفس القدر من الاحترام.

وقد شهد معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، خلال محطتيه الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية إقبالًا كبيرًا من زائريه، حيث كانت محطته الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023.

ويضم معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" نحو 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

كما أنه تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لعرضه بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في هذه النسخة من المعرض، وذلك تقديرًا لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976، كما أنه جاء عرض التابوت تقديرًا للشعب الفرنسي وولعهم وشغفهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة والتي تعتبر جزءًا أصيلًا وهامًا من تاريخ مصر العريق.