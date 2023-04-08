السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو وقنوات العرض

سوق الكانتو
سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من المسسلات التي جذبت شريحة كبيرة من الجمهور خاصة أنه مصور ومصنوع في حقبة زمنية نحبها جميعًا ونشتاق لعرض تفاصيل عنها، بالأزياء والتفاصيل التي ميزته فضلًا عن الظهور المميز لنجوم العمل وأدائهم، كما أنه يتناول جانب من جهود الفدائيين والشعب المصري للتخصل من الإنجليز في فترة احتلالهم لمصر .


أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو خاصة بعد الأحداث الأخيرة  التي شهدتها الحلقة السادسة عشر حيث ذهب «رشاد» إلى «طه القماش» وافتعل مشكلة معه، وأخبره بأن الناس شاهدت «راوية» وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

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وعاتب طه القماش راوية «مي عز الدين» على دفعها لديونه لدى التاجر، ويرد لها المبلغ المالي، رافضا أن تساعده، مؤكدا أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة، وتعلن الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» الذي يقوم بدوره طارق النهري أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

 

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي.

كما يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

ما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

 

 

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شربكة سينرجي للصوتيات والمرئيات.

قصة مسلسل سوق الكانتو

 تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

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