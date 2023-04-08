السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 .. يمكنك متابعتها من هنا

عملة نادرة
عملة نادرة


يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة ١٧ بطولة الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان، وكمال ابو ريه، ومجموعة من نجوم الفن، يوميا خلال السباق الرمضاني للاعمال الرمضانية عام ٢٠٢٣، ويقدم مسلسل عملة نادرة شكل حياة اهالي الصعيد.

 


موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة ١٧


يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة ١٧ اليوم السبت في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، كما يمكن متابعته في الإعادة مرة أخري في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء على نفس القناة، ويعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBCدراما أيضًا الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويمكن متابعته ايضا عبر منصة واتش آت.


أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة 


استطاعت نادرة التي تجسدها شخصية نيللي كريم أن تهرب إلى الجبل مع شداد الذي يجسده محمد لطفي من أجل أن تحارب عبد الجبار الذي يجسده جمال سليمان وتحصل منه على ميراث ابنها الذي كتبه زوجها  إليها قبل وفاته لأنه كان يعرف نوايا الغدر المتأصلة لدي عائلته.

وبالفعل تم قتل زوجها على يد أخيه مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد ذلك الشخص الذي يملأه الجشع ويريد أن يحصل على كل شىء الميراث وزوجة أخيه، ونساء النجع فهل ينجح في الحصول على كل ما يريد.

 


أبطال مسلسل عملة نادرة:


يشارك بمسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن، والمسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

و العمل الدرامي عملة نادرة من تصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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