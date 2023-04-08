مسلسل تحت الوصاية.. ليس الصيد فقط مهن كثيرة أصبحت للسيدات وليست حكرًا على الرجال

تعتبر مهنة الصيد من المهن المقتصرة فقط على الرجال، ولكن الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية الذي يعرض الآن فى النصف الثاني من رمضان قد كسرت هذه القاعدة.

مسلسل تحت الوصاية

تقدم الفنانة منى زكى دور “حنان” والتى لديها طفلين وتعمل فى مهنة الصيد بدلا من زوجها حتى تتمكن من رعاية أسرتها وأولادها، ولم تصبح مهنة الصيد فقط مقتصرة على الرجال فيوجد العديد من المهن التى أصبحت ليس حكرًا على الرجال فقط وأصبح يتدخل فيها السيدات وذلك حسبما نشر موقع بيزنس إنسايدر الأميركي المتخصص في شؤون الأعمال والاقتصاد، إحصاءات تكشف اكتساح المرأة في الولايات المتحدة وظائف كانت حكرا على الرجال، تراوحت ما بين أعمال البناء والمجالات العلمية.

وتغطي الدراسة نسبة نمو الوظائف الأكثر إقبالا من قبل النساء، والأعداد في الفترة ما بين 2014 و2018:

1- سائقة سيارة أجرة، وشهدت نموا بنسبة 188%، وارتفعت أعداد العاملات بهذا المجال من 31 ألفا عام 2014 إلى أكثر من 56 ألفا عام 2018.

2- عاملات بناء، بنمو 85%، حيث ارتفع عدد النساء في هذه الوظيفة من 42 ألفا إلى 78 ألفا.

3- هندسة صناعية وسلامة، بنمو 82%، وارتفاع من 31 ألفا إلى أكثر من 56 ألفا.

4- وظيفة الساعية التي شهدت نموا بمعدل 66%، من 37 ألفا إلى 61 ألفا.

5- طبيبة بيطرية، بنمو 60%، من أكثر من 45 ألفا إلى 72 ألفا.

6- التمريض، بنمو 58%، من 117 ألفا إلى 184 ألفا وتسعمئة.

7- هندسة معمارية، بنمو 58%، أي من 45 ألفا إلى 71 ألفا.

8- مساعدات أطباء، بنمو 52%، أي من 62 ألفا إلى حوالي 92 ألفا.

9- مديرة مشاريع، بنمو 48%، أي من 52 ألفا إلى 78 ألفا.

10- رعاية الحيوانات الأليفة في المنازل أو حدائق الحيوانات، بنمو 48%، أي من 140 ألفا إلى 208 آلاف.

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