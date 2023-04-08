السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية.. ليس الصيد فقط مهن كثيرة أصبحت للسيدات وليست حكرًا على الرجال

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تعتبر مهنة الصيد من المهن المقتصرة فقط على الرجال، ولكن الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية الذي يعرض الآن فى النصف الثاني من رمضان قد كسرت هذه القاعدة.

مسلسل تحت الوصاية

تحت الوصاية| بعد تصدر مسلسل منى زكي التريند.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. محمد دياب في عداء مع منى زكي

 تقدم الفنانة منى زكى دور “حنان” والتى لديها طفلين وتعمل فى مهنة الصيد بدلا من زوجها حتى تتمكن من رعاية أسرتها وأولادها، ولم تصبح مهنة الصيد فقط مقتصرة على الرجال فيوجد العديد من المهن التى أصبحت ليس حكرًا على الرجال فقط وأصبح يتدخل فيها السيدات  وذلك حسبما نشر موقع بيزنس إنسايدر الأميركي المتخصص في شؤون الأعمال والاقتصاد، إحصاءات تكشف اكتساح المرأة في الولايات المتحدة وظائف كانت حكرا على الرجال، تراوحت ما بين أعمال البناء والمجالات العلمية.

 

وتغطي الدراسة نسبة نمو الوظائف الأكثر إقبالا من قبل النساء، والأعداد في الفترة ما بين 2014 و2018:

 

1- سائقة سيارة أجرة، وشهدت نموا بنسبة 188%، وارتفعت أعداد العاملات بهذا المجال من 31 ألفا عام 2014 إلى أكثر من 56 ألفا عام 2018.

 

2- عاملات بناء، بنمو 85%، حيث ارتفع عدد النساء في هذه الوظيفة من 42 ألفا إلى 78 ألفا.

 

3- هندسة صناعية وسلامة، بنمو 82%، وارتفاع من 31 ألفا إلى أكثر من 56 ألفا.

 

4- وظيفة الساعية التي شهدت نموا بمعدل 66%، من 37 ألفا إلى 61 ألفا.

 

5- طبيبة بيطرية، بنمو 60%، من أكثر من 45 ألفا إلى 72 ألفا.

 

6- التمريض، بنمو 58%، من 117 ألفا إلى 184 ألفا وتسعمئة.

 

7- هندسة معمارية، بنمو 58%، أي من 45 ألفا إلى 71 ألفا.

 

8- مساعدات أطباء، بنمو 52%، أي من 62 ألفا إلى حوالي 92 ألفا.

 

9- مديرة مشاريع، بنمو 48%، أي من 52 ألفا إلى 78 ألفا.

 

10- رعاية الحيوانات الأليفة في المنازل أو حدائق الحيوانات، بنمو 48%، أي من 140 ألفا إلى 208 آلاف.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

 

مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاولي مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة

مواد متعلقة

تحت الوصاية.. ترددات القنوات الناقلة لمسلسل منى زكي

"تحت الوصاية" الحلقة الاولي .. منى زكي تستعيد الذكريات أمام قبر زوجها

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. محمد دياب في عداء مع منى زكي

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تسرق مركب زوجها من أهله

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تخفي حقيقة وفاة زوجها وتنتقل للإسكندرية

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي تزور قبر زوجها وتشتكي من معاناة الحياة

"النظام والمراقبة" لامتحانات الثانوية العامة 2023 تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية

مؤسس "من علمنى حرفا": حل أزمة معلمى الأجر بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب