السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع عرض"تحت الوصاية".. اعرف تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama

تحت الوصاية
تحت الوصاية

يزداد البحث عن تردد قناة دي إم سي و دي إم سي دراما مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك لأنها تستكمل باقي الشهر بعدد من المسلسلات الأخرى، على خلاف المسلسلات التي عرضتها بالفعل مع بداية موسم رمضان 2023، ومنها مسلسل تحت السيطرة الذي نال إعجاب الألاف منذ عرض أول حلقاته أمس وتصدر التريند في ساعات قليلة، وأضيف للوجبة الدرامية التي تعرضها قنوات دي إم سي مسلسل كوميدي وهو كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر.

تردد قنوات دي إم سي 

تعرض قنوات dmc باقة متميزة من مسلسلات رمضان بجودة عالية، وتحرص الأسرة المصرية على متابعتها دوما كونها تلبي رغباتها من المسلسلات المنتجة حديثًا والتي تعرض هذه الأيام ، لذا يتساءل الكثيرون عن تردد قناة دي إم سي دراما 2023، وذلك بسبب الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة اتي تعرض على القناة خلال شهر رمضان.

تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

تردد قناة دي إم سي دراما على النايل سات

تردد قناة دي إم سي دراما 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الدستور» للقراء نقدم في السطور الأتية  تردد قناة دي إم سي و دي إم سي دراما 2023.

 

تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama 2023

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

 

- القمر الصناعي نايل سات.

 

- التردد 12092.

 

- الاستقطاب رأسي.

 

- معدل الترميز 27500.

 

- معامل تصحيح الخطأ  5/6.

 

- جودة القناةHD.

 

- ساعات البث 24 ساعة

تردد قناة  DMC 

القمر الصناعي: نايل سات.

 

التردد: 12091.

 

الاستقطاب: أفقي.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

معدل الترميز: 27500.

 

الجودة: HD.

 

 

يمكن تثبيت تردد قناة دي إم سي دراما 2023، من خلال اتباع الخطوات الآتية: 

 

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

 

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

 

- كتابة بيانات التردد في أماكنها.

 

- الضغط على تثبيت بعد البحث.

 

مسلسلات رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي دراما

تعرض قناة دي إم سي دراما 2023 أعمال درامية متميزة خلال موسم رمضان 2023، وتشمل مسلسلات: «جعفر العمدة، سوق الكانتو، تحت الوصاية، وكشف مستعجل".

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

دي ام سي دي ام سي دراما تردد قنوات دي إم سي قناة دي أم سي رمضان DMC

مواد متعلقة

تردد قناة dmc وموعد عرض مسلسل "تحت الوصاية"

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

شيخ الأزهر: رخصة «تعدد الزوجات» هى عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم

سعر اليورو اليوم السبت 8-4-2023 خلال التعاملات المسائية

حسين رياض.. أبو السينما..!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة في الكتيبة 101 !

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما..!

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»