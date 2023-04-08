مع عرض"تحت الوصاية".. اعرف تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama

يزداد البحث عن تردد قناة دي إم سي و دي إم سي دراما مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك لأنها تستكمل باقي الشهر بعدد من المسلسلات الأخرى، على خلاف المسلسلات التي عرضتها بالفعل مع بداية موسم رمضان 2023، ومنها مسلسل تحت السيطرة الذي نال إعجاب الألاف منذ عرض أول حلقاته أمس وتصدر التريند في ساعات قليلة، وأضيف للوجبة الدرامية التي تعرضها قنوات دي إم سي مسلسل كوميدي وهو كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر.

تردد قنوات دي إم سي

تعرض قنوات dmc باقة متميزة من مسلسلات رمضان بجودة عالية، وتحرص الأسرة المصرية على متابعتها دوما كونها تلبي رغباتها من المسلسلات المنتجة حديثًا والتي تعرض هذه الأيام ، لذا يتساءل الكثيرون عن تردد قناة دي إم سي دراما 2023، وذلك بسبب الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة اتي تعرض على القناة خلال شهر رمضان.

تردد قناة دي إم سي دراما 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الدستور» للقراء نقدم في السطور الأتية تردد قناة دي إم سي و دي إم سي دراما 2023.

تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama 2023

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

يمكن تثبيت تردد قناة دي إم سي دراما 2023، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها.

- الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي دراما

تعرض قناة دي إم سي دراما 2023 أعمال درامية متميزة خلال موسم رمضان 2023، وتشمل مسلسلات: «جعفر العمدة، سوق الكانتو، تحت الوصاية، وكشف مستعجل".

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