الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة دي إم سي دراما على النايل سات

قناة dmc دراما
قناة dmc دراما

تصدر تردد قناة دي إم سي دراما على نايل سات مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الاخيرة من قبل عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023 عن تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات لضبط القناة من خلال خطوات بسيطة يمكنك اتباعها.

وتعرف قناة دي ام سي دراما على نايل سات أنها واحدة من أكثر القنوات التي يتابعها عدد كبير من المشاهدين داخل مصر، والوطن العربي، وهذا يرجع إلى أن القناة تقوم بعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من المسلسلات طوال العام، كما أن عدد المشاهدين يرتفعوا في شهر رمضان.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات وخطوات ضبط القناة كما ينبغي:

تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات

وإليكم تردد قناة dmc دراما الجديد نايل سات:

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 

القمر الصناعى :النايل سات 

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500

تردد قنوات دى ام سى على النايل سات 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد : 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات دي إم سي على العرب سات

تردد القناة من خلال البث عبر القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

وكان معدل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط قناة دي ام سي دراما على نايل سات من خلال الخطوات التالية:

1 - الخطوة الأولى هي قيامك بالدخول على قائمة الإعدادات، وذلك من خلال الضغط على الزر الموجود في الريموت كنترول.

2 - ثم تقوم باختيار المربع الثاني وهو التركيب اليدوي، وبعد ذلك تقوم باختيار إضافة قناة.

3 - ثم عليك أن تحدد القمر الصناعي.

4 - ومن ثم تقوم بكتابة تردد القناة.

5 - الخطوة التالية تقوم بالنقر على زر البحث.

6 - والانتظار إلى لحظات حتى  تحصل على نتائج، بعد ذلك تقوم بتحميل القنوات، ومن ثم الضغط إلى مربع حفظ، والخروج من صفحة الإعدادات.

تردد قناة دي أم سي دراما على نايل سات قناة دي ام سي دراما نايل سات ضبط قناة دي ام سي دراما تردد قناة دي ام سي دراما

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