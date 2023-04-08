هيليوبلس يصدر بيانا لتوضيح تفاصيل واقعة قمة اليد

حرص نادي هيليوبلس على إصدار بيان رسمي لتوضيح تفاصيل ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك بالأمس ضمن منافسات دوري اليد.

وتغلب الأهلي على الزمالك بالأمس بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر بدوري اليد بشكل رسمي.

وشهدت احتفالات لاعبي الأهلي عقب المباراة إطفاء للأنوار من جانب مسئولي صالة هيليبوبلس.

وجاء نص بيان نادي هيليوبلس على النحو التالي:

“قبل بدء المباراة وعلى الرغم من أن المباراة بدون جمهور تم السماح بدخول الجماهير مراعاة للجماهير القادمة خلف فريقي الأهلي والزمالك ولأسرة كرة اليد المصرية.

وتمت المباراة بحمدالله بنجاح وسط إشادة من الجميع بحسن التنظيم والإدارة من جانب المسؤولين.

بعد انتهاء المباراة مباشرة في تمام الساعة 12:55ص تم تدافع بعض جماهير النادي الأهلي للنزول إلى أرض الملعب وقام بعض الأفراد بالتعدي على أفراد أمن الشروق المسؤولين عن تأمين الملعب لمحاولتهم اقتحام أرض الملعب.

تم التعامل مع الوضع واحتواء الأمر والجماهير وتمت مراسم تسليم الجوائز والاحتفال والتصوير الجماعي بنجاح أيضاً الحمدالله.

تم اتخاذ قرار بعد ذلك طبقا للرؤية على أرض الملعب وحفاظا على النظام والسلام بين جماهير الطرفين بتهدئة أنوار الصالة تدريجياً؛ وذلك لإخلاء الصالة ومنع أي تدافعات أو احتكاكات أخرى بالصالة المغطاة، وحيث أن المهمة الأولى للمسؤولين هي الحفاظ على أمن وسلامة جميع الأفراد بداخل الصالة المغطاة من لاعبين وإداريين وأعضاء نادي وجماهير.

تم إطفاء أنوار الصالة بنسبة 75%؜ في تمام الساعة 1:35ص بعد الاطمئنان على سلامة وأمن الجميع وتم انتهاء اليوم الحمدالله بنجاح ودون أي إصابات.

وأخيراً نتوجه بخالص التهنئة لمجلس إدارة ولاعبي وجماهير النادي الأهلي بالفوز بدوري المحترفين لكرة اليد وحظ أوفر لنادي الزمالك.

ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على مجهوداتهم بتأمين المباراة ولجميع العاملين وأفراد الأمن والنشاط الرياضي والإدارة بنادي هليوبوليس الشروق.”