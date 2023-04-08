السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هيليوبلس يصدر بيانا لتوضيح تفاصيل واقعة قمة اليد

كرة يد
كرة يد

حرص نادي هيليوبلس على إصدار بيان رسمي لتوضيح تفاصيل ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك بالأمس ضمن منافسات دوري اليد.

وتغلب الأهلي على الزمالك بالأمس بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر بدوري اليد بشكل رسمي.

وشهدت احتفالات لاعبي الأهلي عقب المباراة إطفاء للأنوار من جانب مسئولي صالة هيليبوبلس.

وجاء نص بيان نادي هيليوبلس على النحو التالي:

“قبل بدء المباراة وعلى الرغم من أن المباراة بدون جمهور تم السماح بدخول الجماهير مراعاة للجماهير القادمة خلف فريقي الأهلي والزمالك ولأسرة كرة اليد المصرية.

وتمت المباراة بحمدالله بنجاح وسط إشادة من الجميع بحسن التنظيم والإدارة من جانب المسؤولين.

بعد انتهاء المباراة مباشرة في تمام الساعة 12:55ص تم تدافع بعض جماهير النادي الأهلي للنزول إلى أرض الملعب وقام بعض الأفراد بالتعدي على أفراد أمن الشروق المسؤولين عن تأمين الملعب لمحاولتهم اقتحام أرض الملعب.

تم التعامل مع الوضع واحتواء الأمر والجماهير وتمت مراسم تسليم الجوائز والاحتفال والتصوير الجماعي بنجاح أيضاً الحمدالله.

تم اتخاذ قرار بعد ذلك طبقا للرؤية على أرض الملعب وحفاظا على النظام والسلام بين جماهير الطرفين بتهدئة أنوار الصالة تدريجياً؛ وذلك لإخلاء الصالة ومنع أي تدافعات أو احتكاكات أخرى بالصالة المغطاة، وحيث أن المهمة الأولى للمسؤولين هي الحفاظ على أمن وسلامة جميع الأفراد بداخل الصالة المغطاة من لاعبين وإداريين وأعضاء نادي وجماهير.

تم إطفاء أنوار الصالة بنسبة 75%؜ في تمام الساعة 1:35ص بعد الاطمئنان على سلامة وأمن الجميع وتم انتهاء اليوم الحمدالله بنجاح ودون أي إصابات.

وأخيراً نتوجه بخالص التهنئة لمجلس إدارة ولاعبي وجماهير النادي الأهلي بالفوز بدوري المحترفين لكرة اليد وحظ أوفر لنادي الزمالك.

ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على مجهوداتهم بتأمين المباراة ولجميع العاملين وأفراد الأمن والنشاط الرياضي والإدارة بنادي هليوبوليس الشروق.”

الاهلى والزمالك الزمالك دوري اليد صالة هيليبوبلس احتفالات لاعبي الأهلي

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب