السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض «تلميذة المرج»

جريدة الدستور

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 أبريل الحالي، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بـ هتك عرض تلميذة المرج، وذلك بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وذلك رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ سن الـ18، ومن ذوي الهمم.

وكشفت التحريات عن أن الطفلة كانت في طريقها لجلب بعض الخضروات من أسفل المنزل، فتقابلت مع المتهم على، الذي فتح باب شقته لحظة خروجها، فطلب منها الدلوف لشقته، مستغلا إعاقتها الذهنية، وعدم استيعابها لمراده، وحسر عنها ملابسها، وبدأ في تقبيلها عنوة، لكنها قاومته فكتم أنفاسها، حتى أصابها في فمها بعدة جروح، وهو ما لاحظته والدتها واستفهمت منها عما حدث.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للتعدي الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

استئناف القاهرة هتك عرض تلميذة المرج قسم شرطة المرج

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«كانت عايزه تصلى التراويح فى الجامع».. عامل يقتل زوجته فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

وزير الصحة: زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ302 مركز

الكبير أوي 7.. مواعيد عرض الحلقة الـ 17 لمسلسل أحمد مكي

استقرار أسعار البترول مع تراجع المخزونات الأمريكية

مصدر بـ"التعليم": إعلان جداول اختبارات نهاية العام قبل إجازة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب