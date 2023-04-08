السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتوعية المجتمعية.. تنظيم 38 جلسة دوار في 20 قرية بمراكز أسوان

جلسات الدوار
جلسات الدوار

واصل فرع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 20 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو، بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محوري التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. 

جاء ذلك استكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

كما تم مشاركة فرع المجلس في الأمسيات المختلفة للمشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال العروض الفنية للأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوارا تفاعليا مباشر مع الجمهور، فضلاً عن عروض فرق الفنون الشعبية، داخل قريتي المفالسة بإدفو وإقليت بكوم أمبو.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد استهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة وفتاة بقرى حياة كريمة، فضلاً عن مشاركة 1750 سيدة ورجل وطفل في الأمسيات الثقافية لمشاهدة الفقرات الفنية المتنوعة التي تم تقديمها. 

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الأخرى. 

أسوان إدفو الاسرة المصرية التمكين الأقتصادي للمراه القضية السكانية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقري حياة كريمة كوم امبو

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