السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدرسة المصرية بالدوحة تنظم أمسية تراثية بمناسبة شهر رمضان بحضور السفير المصري

جريدة الدستور

شارك السفير/عمرو الشربيني، سفير مصر ورئيس المجموعة الإفريقية لدى دولة قطر، مع عدد كبير من الجالية المصرية في ليلة رمضانية ساهرة، حيث أقامت المدرسة المصرية بالدوحة احتفالية استعرض فيها طلاب المدرسة جوانب من الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والرياضية.

وأكد السفير عمرو الشربيني على أن التعليم والثقافة والتراث المصري ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج وثمّن حرص المدرسة المصرية بالدوحة على ترسيخ القيم المصرية في نفوس الصغار وتأكيد هويتهم الوطنية والحفاظ عليها.

بدأ الحفل بموكب فرعوني من الأطفال ثم أدى الكورال أغنيات وطنية وتراثية أيقظت ذكريات الحضور المرتبطة بشهر رمضان في مصر كما ألقى بعض الطلاب أبياتٍ شعرية، وتميزت أجواء الاحتفالية بمشاهد من معالم الطبيعة المصرية الساحرة والشخصيات التاريخية ورموز مصر من رواد الفنون والثقافة والعلم.

شهد الاحتفال إقبالًا كبيرا حيث حضره عددًا يناهز ألفًا من المصريين المقيمين بدولة قطر واستمتع الجميع بأمسية مصرية خالصة سادت فيها روح العائلة والابتهاج بأجواء الشهر الفضيل.

يذكر أن التراث الثقافي المصري قد ظهر بقوة في العديد من الفعاليات في دولة قطر خلال العامين الأخيرين، حيث أُقيمت ليلة مصرية في متحف قطر الوطني على هامش بطولة كأس العرب، تلتها احتفالية مصرية كجزء من فعاليات وزارة الثقافة المصاحبة لبطولة كأس العالم.

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