القبض على المتهم بطعن زوجته بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالشروع في قتل طليقته بسلاح أبيض، بسبب رفضها العودة إليه في 6 أكتوبر.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحدى المستشفيات بوصول إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، مصابة بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص، قررت المصابة بأنها أثناء تواجدها بأحد المواقف بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين طليقها مقيم بدائرة القسم لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك، فقام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب، مُستخدمًا سلاحًا أبيض «سكينًا»، كان بحوزته مُحدثًا إصابتها المشار إليها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.