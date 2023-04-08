ترامب يعتزم تعيين ناشطة متطرفة في حملته الانتخابية لعام 2024

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن أربعة مصادر خاصة بها، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يعتزم تعيين لورا لومر، الناشطة اليمينية المتطرفة، في حملته الانتخابية لخوض سباق انتخابات الرئاسة الامريكية المقررة 2024.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد طلب ترامب من مساعديه تعيين لومر البالغة من 29 عاما، لاسيما وقد حضرت لورا خطاب ترامب في مار إيه لاجو في فلوريدا، ليلة الثلاثاء الماضي، كما أنها سبق وترشحت في انتخابات الكونجرس ولكنها فشلت.

من جانبها، قالت لومر للصحيفة: "أنا من الموالين لترامب، وملتزمة بمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في عام 2024 ".

ترامب: مغفلو البيت الأبيض يدمرون الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، هو المسئول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021.

وأضاف أن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض ويلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.

وقال: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعًا، بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها يلومون ترامب على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسئول، ولا أحد آخر".

وأصدر البيت الأبيض، الخميس الماضي، تقريرًا ملخصًا لعملية إخلاء القوات الأمريكية والمواطنين والحلفاء الأفغان من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويدعي التقرير أن خطة بايدن لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تم "تقييدها بشدة" بالاستراتيجية التي ورثها من سلفه.