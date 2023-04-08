السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شاكر أبوالمعاطى: الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار الأخضر والذكى فى المحافظات

شاكر أبوالمعاطي
شاكر أبوالمعاطي

قال شاكر أبوالمعاطي أستاذ المناخ الزراعي، إن بدء تسجيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، يعكس رؤية الدولة من فكرة المركزية إلى اللا مركزية.

وأضاف “أبوالمعاطي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف نشر الاستثمار الأخضر الذكي في كافة المحافظات، متابعا: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تستهدف إعادة هيكلة المناخ مرة أخرى.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي، أن الدولة تسعى إلى إحداث ترميم للمناخ، من خلال تلك المبادرات، متابعا: الدورة الأولي شارك بها 2600 مشارك، وذلك يعكس مدى رؤية ورغبة المواطنين لخدمة المناخ، أن المشاريع الخضراء يتم اختيارها بدقة، ووفقا لقياسات معينة، تستهدف تطوير المناخ المصري وترميمه وتقليل الانبعاثات والحد منها.

 

أبو المعاطي الاستثمار الاخضر الانبعاثات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية

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