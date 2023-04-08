السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جلس على دراجته النارية.. بلطجي يقتل شابًا بطعنات نافذة في المنصورة

طعن
طعن

لقي شاب مصرعه على يد بلطجي بطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشاداة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم خلال حديثة في الهاتف، وجرى نقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين إحداهما بلطجي "فرض سيطرة على المواطنين" ووجود متوفي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي" محمد .ن"، 25 عامًا، ومصاب بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من الجسم وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة.

مدينه المنصوره محافظة الدقهلية مستشفي المنصورة

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