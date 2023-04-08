السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى زكى تتصدر الترند بعد عرض أولى حلقات «تحت الوصاية»

منى زكي
منى زكي

تصدرت الفنانة منى زكي ترند موقع التغريدات "تويتر" بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الرمضاني، "تحت الوصاية"، عبر قناة "دي إم سي".

وبحث عن اسم الفنانة منى زكي، عبر "تويتر"، الآلاف من رواده، وبلغ عدد التغريدات التي حملت اسمها أكثر من 2000 تغريدة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "تحت الوصاية"

وبدأت أحداث الحلقة الأولى بهروب الفنانة منى زكى "ليلى" من منزلها في الإسكندرية، لتذهب إلى دمياط بطفليها فرح وياسين، ويستقبلها أحد الأشخاص لتقيم بالإيجار في منزل الفنان أحمد خالد صالح والذي يعمل مدرسًا.

ويأتي هروبها بعدما قررت ترك كل معارفها لتحاول مزاولة عمل زوجها الراحل، وهي حرفة الصيد، لتجلب منها مالًا تنفقه على نجلها وابنتها، بعدما كان يطاردها شقيق زوجها الفنان محمد دياب، إذ يريد الحصول على مركب زوجها، ليعمل هو عليه بدلًا منها، وأقنع والده باتهام منى زكي بأنها سرقت المركب.

عندما وصلت منى زكي إلى دمياط قابلت أحمد خالد صالح، وأجرت منه شقة صغيرة في شوارع داخلية بالمدينة، وجعلت ابنها وابنتها يظلان فيها، وهي خرجت لتغير شكل المركب، وتخفي اسمها من عليها وهو "رزق ياسين"، كي لا يستطيع "شيخ الصيادين" أو الشرطة العثور عليها، وإثبات تهمة السرقة.

وبحثت "ليلى" منى زكي، عن "نقاش" يوافق أن يغير لها ملامح المركب، في أقل وقت ممكن، كي تستطيع أن تسوقه وتبدأ العمل عليه، بعيدًا عن كل المشاكل، التي تعاني منها في السويس بسبب عائلة زوجها الراحل، التي قررت منى زكي زيارة مقابره في اللقطة الأولى من المسلسل وأخبرته بكل ما حدث معها بعدما توفي هو، وأخبرته بأنها وابنيها أصبحوا يعانون.

أبطال مسلسل "تحت الوصاية"

مسلسل "تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

منى زكي الفنانة منى زكي تحت الوصايا مسلسل تحت الوصايا تريند تويتر

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