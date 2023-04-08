السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال جماهيرى ضخم فى الليلة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" بساحة الهناجر

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك

شهدت الليلة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا، الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور، حتى أن منهم من فضل مشاهدة البرنامج واقفا، بدلا من أن يغادر المسرح، كما فضل البعض افتراش أرض مسرح ساحة مركز الهناجر، لمشاهدة فقرات الليلة.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، مجموعة من أشهر استعراضاتها والتى تميزت بها طوال تاريخها الفنى، منها "الشمعدان، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، المانبوطي".

وعاش جمهور هل هلالك مع مجموعة من أروع فقرات السيرك القومى، التى تجذب أنظار الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الساحر، المهرج، الجونجلير، التوازن، الدودة الشقية، الأنتيبوت، المطبخ الصينى، الكرابيج".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلتها مع السيرك القومى يوم 17 رمضان الموافق 8 أبريل، وأيضا تقدم القومية للفنون حفلة يوم 18 رمضان الموافق 9 أبريل مع فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
هل هلالك خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مركز الهناجر الهناجر

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