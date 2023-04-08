مع بداية تعاملات الصباح شغل بال محبين الذهب والمواطنين المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل 2023 بدون مصنعية، فشهد ارتفاعًا اليوم، الموافق 17 رمضان 2023، بشكل واضح عن سعره بتعاملات أمس، ووصل سعر الذهب عيار 21 لأنه الأكثر مبيعًا في مصر، ببداية التعاملات مبلغ 2165 جنيهًا للبيع، وبلغ سعره أمس قيمة 2175 جنيهًا، وسجلت الأوقية الذهبية عالميًا مبلغ 2010.

سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل 2023 بدون مصنعية

وتنشر «الدستور» سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل 2023 بدون مصنعية بهذا التقرير.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في بداية تعاملات اليوم، في أسواق الصاغة المصرية، مبلغ 2485 جنيهًا للبيع، 2457 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة، مبلغ 2278 جنيهًا للبيع، 2252 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل متوسط أسعار الذهب عيار 21، اليوم السبت في بدلية تعاملاته بالصاغة المصرية، مبلغ 2175 جنيهًا للبيع قيمة 2150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18، في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة، مبلغ 1864 جنيهًا للبيع، 1842 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل عيار 14

سجل سعر الذهب لعيار 14 في بدلية تعاملاته في الصاغة المصرية، 1450 جنيهًا للبيع 1433 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في بداية تعاملاته اليوم في سوق الصاغة المصرية، مبلغ 1242.75 جنيه للبيع، 1228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 8 أبريل عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم السبت في الصاغة المصرية، مبلغ 932.25 جنيه للبيع، 921.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنية الذهب، اليوم السبت 8 أبريل، في بداية تعاملاته بمحلات الصاغة، مبلغ 17400 جنيه للبيع، 17200 جنيه للبيع، وسيبلغ وزنه 8 جرامات في عيار 21 وهو الأكثر تدولًا في مصر.