مسار إجبارى تستعرض مشاعر وأحلام الجيل الجديد عبالأوبرا (صور)

ليلة رمضانية جمعت حشد ضخم من الشباب جاءت ضمن برنامج الأوبرا، خلال الشهر المعظم، وعرضت مشاعر الجيل الجديد، مساء الجمعة، متناولة أحلامه وطموحاته وقضاياه من خلال مجموعة فريدة من الأعمال الغنائية لفريق "مسار إجبارى"، الذى نجح في خلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي بين ضيوف المسرح المكشوف، كان منها “تقع وتقوم، حاوي، صياد، عطشان، نص الحاجات، بكلمة”، وشاركت خلالها المغنية بستان مجدى، بأغاني: “رغم المسافة، الوداع، نهايات الحكاوي، مطلوب حبيب، مساوما ، شيروفوبيا، صباحك، صاحب، ومقاطع من أوبريت الليلة الكبيرة”.

أجواء رمضان من باكستان تنتقل إلى المسرح الصغير

وعلى المسرح الصغير توالت الليالى العربية والإسلامية للدول التى تحتفل بشهر رمضان فى مصر، حيث أقيمت بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة سهرة نقلت ملامح تراث مجتمعها المحلي، تضمنت عدد من الأعمال الموسيقية والغنائية الروحانية، كان منها “نشييد قمر رمضان، وأسماء الله الحسنى، بردة البصيري، رحمة للعالمين، حسبي ربي”، وعرض للأزياء التقليدية وتخللها فيلم تسجيلى بعنوان أجواء شهر رمضان بباكستان.

سيد درويش يشهد أناشيد الحضرة الصوفية

كما شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تضمن مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، منها “يا رسول الله يا سندي ، خمار ليلي، المسك فاح، يا جمال النبي، في ساحة الحسين، إيه العمل يا أحمد، مدد يا سيدة وغيرها”.

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

مسار إجبارى

اناشيد الحضرة الصوفية

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وعلى المسرح الصغير توالت الليالى العربية والاسلامية للدول التى تحتفل بشهر رمضان فى مصر حيث اقيمت بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة سهرة نقلت ملامح تراث مجتمعها المحلى تضمنت عدد من الاعمال الموسيقية والغنائية الروحانية كان منها نشييد قمر رمضان ، اسماء الله الحسني ، بردة البصيري ، رحمة للعالمين ، حسبي ربي وعرض للازياء التقليدية وتخللها فيلم تسجيلى بعنوان اجواء شهر رمضان بباكستان .

.. وسيد درويش يشهد اناشيد الحضرة الصوفية

كما شهد مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تضمن مجموعة متنوعة من الابتهالات والاناشيد الدينية منها يا رسول الله يا سندي ، خمار ليلي ، المسك فاح ، يا جمال النبي ، في ساحة الحسين ، إيه العمل يا أحمد ، مدد يا سيدة وغيرها .