شارك فيه 8 رسامين.. سر نجاح تتر مسلسل الصفارة (فيديو)

بعد النجاح الذي حققه تتر مسلسل الصفارة، كشف مصطفى رضا، مخرج تتر المسلسل، كواليس العمل على التتر.

وقال رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إنه من اللحظة الأولى التي سمع فيها أغنية التتر، تواصل مع علاء إسماعيل، مخرج مسلسل الصفارة، للعمل على معالجة التتر بشكل مبهج يتناسب مع كلمات الأغنية.

وأضاف: "اتجهنا لفكرة رسومات الكاريكاتير، لأنها فكرة فيها إفيهات ولا تكشف عن أحداث، المسلسل".

وأشاد بغناء أحمد أمين في التتر، قائلًا أحمد أمين ، رئيس تحرير مجلة فنية، وهو متنوع المواهب، وشخصية جميلة ومتعاونة.

وكشف أن تتر مسلسل الصفارة عمل عليه 8 رسامين، والأغنية غناها أحمد أمين مع الفنان هشام عباس، مردفا: "تتفرج على التتر والشخصيات وتحب تسمعه كل يوم".

تتر مسلسل الصفارة كلمات تامر حسين، غناء هشام عباس و أحمد أمين، ألحان عزيز الشافعي.