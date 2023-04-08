السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شارك فيه 8 رسامين.. سر نجاح تتر مسلسل الصفارة (فيديو)

أحمد أمين في مسلسل
أحمد أمين في مسلسل الصفارة

بعد النجاح الذي حققه تتر مسلسل الصفارة، كشف مصطفى رضا، مخرج تتر المسلسل، كواليس العمل على التتر.

وقال رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إنه من اللحظة الأولى التي سمع فيها أغنية التتر، تواصل مع علاء إسماعيل، مخرج مسلسل الصفارة، للعمل على معالجة التتر بشكل مبهج يتناسب مع كلمات الأغنية.

وأضاف: "اتجهنا لفكرة رسومات الكاريكاتير، لأنها فكرة فيها إفيهات ولا تكشف عن أحداث، المسلسل".

وأشاد بغناء أحمد أمين في التتر، قائلًا  أحمد أمين ، رئيس تحرير مجلة فنية، وهو متنوع المواهب، وشخصية جميلة ومتعاونة.

وكشف أن تتر مسلسل الصفارة عمل عليه 8 رسامين، والأغنية غناها أحمد أمين مع الفنان هشام عباس، مردفا: "تتفرج على التتر والشخصيات وتحب تسمعه كل يوم".

 تتر مسلسل الصفارة كلمات تامر حسين، غناء هشام عباس و أحمد أمين،  ألحان عزيز الشافعي.

مسلسل الصفارة الصفارة تتر الصفارة تتر مسلسل الصفارة أحمد امين

مواد متعلقة

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

«القاهرة الإخبارية» تبث الصور الأولى لعملية إطلاق النار والدهس في تل أبيب

«حياة كريمة» يقدم مبلغا ماليا لصاحب محل يمنح المحتاجين ملابس مجانًا

رغم مرض ابنته وحاجته للمال.. رجل يتبرع بمكافأة «حياة كريمة» لسيدة

عمرو الليثى يهدى بائعة المناديل 10 آلاف جنيه.. والأخيرة: «نفسى أحج»

البيت الأبيض: بايدن عرف عن قضية ترامب من وسائل الإعلام وليست محل اهتمامه

مراسل القاهرة الإخبارية: أخذ بصمات ترامب قبل محاكمته

ترامب معلقًا على محاكمته: لا أصدق أن هذا يحدث فى أمريكا

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بحضور نجوم الاتحاد السكندرى.. انطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثانى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

«مصر فجر الضمير».. ليلة فى حب الحضارة المصرية

الحرازين يكشف خطة نتنياهو للخروج من أزماته الداخلية: "يبث الرعب لدى المستوطنين"

رُشح لتدريب منتخب مصر.. محطات في مشوار "أوسوريو" مدرب الزمالك الجديد

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. التكفيريون بيحللون الإفطار في رمضان بدعوى الجهاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب