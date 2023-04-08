السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجم الزمالك السابق محمد أبو العلا: "المتحدة" أسرة واحدة ومباراتنا مع "الدستور" صعبة

محمد أبو العلا لاعب
محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق

أعرب اللاعب محمد أبو العلا، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته لمشاركته ضمن فريق أون تايم سبورت ضمن منافسات دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وأضاف "أبو العلا"، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عقب فوز فريقه على فريق كورة بلس، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تجمع الجميع في ليالي رمضان على الحب والود والألفة، وفي الوقت ذاته المنافسة على اللقب، واستعرض كل فريق إمكانياته الرياضية وتفوقه.

وشهد اليوم منافسات كبيرة بين الفرق المشاركة والتي استهل مباريات اليوم فريق جريدة الدستور وموقع مبتدأ والذي انتهى بفوز الدستور بهدف دون رد، بينما انطلقت المباراة الثانية والتي ضمت كل من فريق أون تايم سبورت وفريق كورة بلس وانتهى اللقاء بفوز الأول بهدف نظيف، فيما انتهى لقاء الحياة وسي بي سي بهدفين مقابل هدف.

ونجح 6 فرق للصعود لدور الثمانية  للدورة، وهم ستادات بعد فوزه على CBC سفرة بثلاث أهداف نظيفة، وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على ON T بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد، والدستور بعد الفوز على مبتدأ بنتيجة 1-0، وفريق ON Time Sports بعد فوزها على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0، وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

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