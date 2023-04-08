السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آسيا تايمز: تراجع الثقة فى إدارة الاحتياطى الفيدرالى

الدولار
الدولار

افادت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، عن تراجع الثقة في إدارة الاحتياطي الفيدرالي العالمية، حيث تواجه أزمة البنوك وارتفاع سعر الفائدة والدولار المحكوم عليه بالفشل. 

 

وأكدت الصحيفة أن اليوان الصيني لن يحل محل الدولار في أي وقت قريب، ولكن الثقة تتراجع في إدارة الاحتياطي الفيدرالي لعملة الاحتياطي العالمية.

 

الدولار يفقد على اليوان الصيني 

وبينما تسحب الصين حيازاتها من الدولار ويتفوق اليوان على الدولار الأمريكي في العديد من الدول، يتساءل المزيد من الاقتصاديين عما إذا كان قد تم الوصول إلى نقطة انعطاف.

 

والبعض الآخر ليس متفائلاً لأن أكبر اقتصاد في آسيا خفض مخزونه من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي في يناير، وهو الأحدث الذي توجد عنه بيانات عن احتياطيات بكين.
وجاء هذا الأسبوع بأنباء تفيد بأن اليوان الصيني ، في فبراير ، قد تصدر الدولار في حجم التداول في روسيا للمرة الأولى. 

 

وتشير بيانات المعاملات اليومية في بورصة موسكو إلى أن الأحجام ارتفعت بشكل أكبر في مارس.

 

وقال المحلل الاستراتيجي جون مولدين في ميلينيوم ويف ادفايزورز،  انه ليس هناك نقص في النظريات ، وهي التي تشمل البيت الأبيض للرئيس جو بايدن "تسليح الدولار الأمريكي ونظام الدفع العالمي" في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

ويشير إلى أن ذلك "سيجبر المستثمرين والدول غير الأمريكية على تنويع ممتلكاتهم خارج الملاذ الآمن التقليدي للولايات المتحدة."

 

ويشير آخرون إلى أن الولايات المتحدة تركت التضخم يرتفع إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، كما ان الفوضى السياسية في واشنطن - من تمرد 6 يناير 2021 إلى مشاجرة حد الديون اليوم - لا تقدم التصنيف الائتماني لأمريكا أي تفضيل.

 

ويلاحظ الخبير الاقتصادي باري إيتشنغرين في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي، أن الكثير من الهجرة بعيدًا عن الدولار كانت إلى عملات أصغر مع فرصة ضئيلة لاستبدال الدولار ، بما في ذلك الدولارين الأسترالي والكندي والكرونا السويدية والوون الكوري الجنوبي.

 

واضاف إيتشنغرين أن روسيا تنحرف بقوة بعيدًا عن الدولار ، وترحب باليوان كبديل جاهز.

الخبير الاقتصادي الهجرة الدولار كاليفورنيا الصين

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