بحضور نجوم الاتحاد السكندرى.. انطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثانى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية الموسم الثاني لنقابة المهندسين بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة، والكابتن محمد إبراهيم نجم نادي الاتحاد السكندري السابق، والمدرب العام للفريق والكابتن اشرف عبد الحليم نجم نادي الاتحاد السكندري السابق.

وافتتحت مباريات الدورة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي بالتعاون مع لجنة النشاط الرياضي برئاسة المهندس أحمد محمود بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية و لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفي، المهندس محمد الرشيدى، المهندس كريم عزت، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصي، المهندس محمد سعيد.

وأبدى الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثاني بمشاركة عدد كبير جدًا من فرق شباب المهندسين.

و أضاف إن النقابة تفتح أبوابها لكافة الشباب للمشاركة فى جميع أنشطتها وليس فقط الأنشطة الترفيهية وانها تعمل دائماً لدعم الشباب .

ومن جانبه أشاد الكابتن محمد ابراهيم والكابتن أشرف عبد الحليم ، نجوم نادي الإتحاد السكندري السابقين بتنظيم مثل هذه البطولات ومشاركة الشباب بها، معبرين عن سعادتهم للمشاركة افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين ومن أعمار مختلفة.

وأضافوا أنهم على أتم الاستعداد للمشاركة فى كافة الأنشطة التى ستخوضها نقابة المهندسين بالإسكندرية وكافة الأنشطة الرياضية الداعمة للشباب.

وكانت قد أجرت نقابة المهندسين بالإسكندرية القرعة العلنية للمشاركين في المسابقات الرمضانية للأنشطة الرياضية المختلفة للعام الثاني على التوالى .

وأوضح رئيس النقابة المهندسين أن الدورة الرمضانية تقام للعام الثاني على التوالى ويشارك فيها ٢٣٣ مشارك تشمل هذا العام أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة بالتعاون بين لجنة الشباب بالنقابة ولجنة النشاط الرياضي بنادي المهندسين مشيدًا بالتعاون المثمر بين لجان النقابة الذي يصب في صالح المهندسين.

وأضاف أنه تم اضافة أنشطة رياضية جديدة منها padel tennis بمشاركة 2 فريقًا، دوري fifa 23 بمشاركة 24 مشاركا ودوري تنس الطاولة بمشاركة 16 مشاركًا.

الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية