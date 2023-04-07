الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلسة بين كولر وأحمد عبدالقادر في الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كولر وأحمد عبد القادر
كولر وأحمد عبد القادر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع احمد عبد القادر لاعب الفريق على هامش مران اليوم.

ووجّه المدرب السويسري بعض النصائح للاعب الشاب في مقدمتها اللعب الجماعي والسريع مع زملائه.

كما طالب اللاعب بالابتعاد عن الفردية في الأداء والذي كان سببًا في هجوم البعض عليه خلال الأيام الماضية بعد مباراتي الهلال السوداني وغزل المحلة.

وتعرض عبد القادر لعقوبة من الجهاز الفني بالأهلي بسبب ما بدر منه عقب لقاء الهلال السوداني، حيث رفض اللاعب مُصافحة كولر عقب اللقاء اعتراضاً على تغييره قبل أن يعتذر اللاعب للمدير الفني ثم يشارك أساسياً فى مباراة غزل المحلة الأربعاء، في الدوري والتي غادرها في الدقائق الأخيرة.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز يوم الأثنين المقبل في نهائي كأس مصر.

السويسري مارسيل كولر أحمد عبد القادر الاهلى بيراميدز

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