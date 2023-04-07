يحيى وكتوز 2 الحلقة 16.. الدكتور عجيب يكتشف دخول يحيى معمله وسرقة التعويذة

اكتشف الدكتور عجيب اقتحام ودخول يحيى إلى معمله خلسة وذلك ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 2 المعروض عبر فضائية DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

احداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16

وخلال احداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16 ، تساءل رجال الدكتور عجيب عما حدث في المعمل ومن وراء ذلك ليرد عليهم قائلا: “وهي دي محتاجة سؤال يا غبي اكيد يحيى واللي معاه.. استغلوا اننا مشغولين في مراقبتهم ودخلوا عشان يعرفوا انا وصلت لايه بالظبط.. كنت عارف انه زكي لكن مكنتش اعرف انه شجاع".

وأضاف: “هو دلوقتي اكيد بيدور ازاي يبطل مفعول التعويذة وبيدور ازاي يلاقي نص بردية الحياة اللي معايا مايعرفش انها مابتفارقنيش مهما روحت عموما كدة خلينا نلعب لعبة القط والفار لحد ما نشوف هنوصل لفين”.

وتسلل يحيى وكنوز والاستاذ عصام إلى معمل الدكتور عجيب لمعرفة سر دخوله من بوابة الزمن الخاصة ب"يحيى" واستطاع التخفي والدخول إلى المعمل وإيجاد التعويذة الخاصة بالدكتور عجيب.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.

قصة مسلسل يحيى وكنوز 2

يناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 10، قدم معلومات عديدة وجديدة عن الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة، بعد أن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.