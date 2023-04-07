يحيى وكنوز 2 الحلقة 16.. دخول معمل دكتور عجيب لإيجاد بردية الحياة

تسلل “يحيى” إلى معمل الدكتور عجيب وخاطر هو “وكنوز” لمعرفة سر حوذته لبردية الحياة وذلك ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز الجزء الثاني المعروض عبر فضائية دي إم سي.

احداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16

ووضع “يحيى" خطة للهروب من الدكتور عجيب ورجالة بعد أن علم بأنهم يقوموا بمراقبته طوال الوقت، وطلب من كنوز عدم ركوب “باص” المدرسة للهروب من رجال الدكتور عجيب وكشف لها خطته لدخول المعمل الخاص بعجيب لمعرفة ما السر وراءه وما الذي يفكر في تنفيذه خاصة وأنه يمتلك نص بردية الحياة.

واستطاع يحيى وكنوز الدخول إلى معمل الدكتور عجيب بعد أن تخفيا وارتدى قناع أسود اللون ووجدا بداخله التعويذة التي يمتلكها “عجيب” ويستطيع من خلالها العبور إلى بوابة الزمن والرجوع إلى الوراء والوصول إلى العالم القديم.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.

قصة مسلسل يحيى وكنوز

يناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 10، قدم معلومات عديدة وجديدة عن الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة، بعد أن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.