الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" يواجه "أون تايم سبورت" في ربع نهائي دورة "المتحدة" الرمضانية

الدستور ومبتدا
الدستور ومبتدا

يواجه فريق جريدة “الدستور” منافسه فريق “أون تايم سبورت”، في الدور ربع النهائي من بطولة دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية.

وفاز فريق الدستور على فريق مبتدأ بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة بهدف نظيف، كما فاز فريق “أون تايم سبورت” على “كورة” بهدف دون رد، ليتأهل الفريقان إلى دور ربع النهائي من الدورة التي تقام على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وكان “الدستور” قد حسم المباراة الماضية أمام فريق جريدة “الوطن” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويضم فريق “الدستور” كل من “أحمد القاضي، بيجاد سلامة ومحمود الصيفي، أحمد عفريت وإخاء شعراوي، رامي رجب، أحمد إبراهيم وحسن عبداللاه وكيرلس سعيد وعبدالله هشام”.

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