"القاهرة السينمائى" يشكر الناقد أندرو محسن عن فترة توليه المدير الفنى للمهرجان

وجهت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، الشكر إلى الناقد الفني أندرو محسن عن الفترة التي قضاها كمدير للمكتب الفني للمهرجان.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانًا جاء نصه كالتالي: "تتوجه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجزيل الشكر للناقد أندرو محسن المدير السابق للمكتب الفني للمهرجان على كافة مجهوداته وتفانيه في سنوات عمله في فريق مبرمجين المهرجان و دوره الفعال خلال تلك الفترة".

وأضاف البيان: "نتمنى له كامل التوفيق في المسيرة ومهامه القادمة، متمنين أن تكون الخبرات التي اكتسبها خلال عمله بالقرب من الإدارات الفنية المتتالية للمهرجان عونًا له في تلك المسيرة و في نشاطاته القادمة".

وزيرة الثقافة تبحث مع حسين فهمي ترتيبات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس الخميس، بالفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات الدورة المقبلة من المهرجان، والتي ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا.

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني على الجهود التي بُذلك في الدورة 44 من المهرجان، والتي لاقت ردود فعل كبيرة وجيدة على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أهم وأكبر المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، حيث يحظي بتقدير واهتمام كبيرين.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة فتح المجال بشكل أكبر خلال الدورة المقبلة لورش العمل المقدمة لشباب السينمائيين في مختلف مجالات صناعة الأفلام، وعقد المزيد من الشراكات مع المهرجانات السينمائية الدولية ومؤسسات صناعة الأفلام العالمية.

من جهته، وجه الفنان حسين فهمي، الشكر لوزيرة الثقافة، على ما قدمته من دعم للمهرجان في دورته الماضية، كما استعرض أبرز نتائج الدورة 44، حيث قامت إدارة المهرجان بالترويج للدورة المقبلة بالمهرجانات الدولية، وفي مقدمتها مهرجان برلين السينمائي الدولي.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وشهدت الدورة 44 منه مشاركة 108 أفلام من 53 دولةً، من بينها 30 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و57 فيلمًا فى عروضها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.