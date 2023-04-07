لا يفوتك هذا المساء| «الداخلية» تُشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم.. وضبط لصوص سرقوا 7 ملايين جنيه بالمحلة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح الذي تنقله قناة "الناس" من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وتقدم قناة الناس على مدار الشهر بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح، والتي يؤمها مشاهير القراء في مصر. للاطلاع على الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي.

https://www.dostor.org/4359199



«الداخلية» تُشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم بجميع مديريات الأمن

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2023، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وقام قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي.

https://www.dostor.org/4359182

ضبط لصوص وثقوا خفيرين بالحبال وسرقوا 7 ملايين جنيه بالمحلة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم) بقيام مجهولين بالتعدى على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما واستيلائهم على مبلغ مالى قرابة (7 مليون جنيه) من داخل المخزن.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة). لقراءة الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي.

https://www.dostor.org/4359179

وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخى لمحمد ياسين بعد فوزه بذهبية سيف العالم للسلاح

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي الذى حققه بطل المنتخب المصري للسلاح اللاعب محمد ياسين وحصوله على الميدالية الذهبية في سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا فى مختلف اللعبات. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي.

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أوكرانيا تؤكد أنها لن تتنازل عن القرم وترفض اقتراح رئيس البرازيل

أعلنت أوكرانيا الجمعة عن أنها لن تتنازل عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 مقابل إنهاء الحرب، رافضة بذلك اقتراحًا للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك "لا يوجد سبب قانوني أو سياسي أو أخلاقي يبرر التخلي عن سنتيمتر واحد من الأراضي الأوكرانية"، مؤكدًا تقديره "جهود الرئيس البرازيلي لإيجاد سبيل لوقف العدوان الروسي". لقراءة الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي:

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دراسة توضح الملامح والتغيرات في طبيعة النشاط الإرهابي بالشرق الإوسط وشمال إفريقيا

واصل المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحليل التقرير السنوي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي النسخة العاشرة من مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023، وهو تقرير سنوي يقدم ملخصًا شاملًا الاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسية لظاهرة الإرهاب، ويحلل عدد من الجوانب الحيوية المرتبطة بها مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث فيها، وكيف يتغير الإرهاب بمرور الوقت، والدوافع الجيوسياسية والأهداف الأيديولوجية للجماعات الإرهابية والاستراتيجيات التي يستخدمها الإرهابيون.

ويتناول المرصد قراءة في مؤشر الإرهاب العالمي 2023، الجزء الرابع، تحت عنوان "ملامح النشاط الإرهابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2012-2022)"، وكان تناول الجزء الأول من هذه السلسلة نظرة شاملة على حصيلة العمليات الإرهابية خلال العام المنصرم، والجماعات الإرهابية الأكثر فتكا، بينما ناقش الجزء الثاني قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب عالميًا وفقًا لما ورد بالمؤشر، في حين ناقش الجزء الثالث اتجاهات النشاط الإرهابي في مناطق العالم المختلفة خلال عام 2022. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4359150