الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص وثقوا خفيرين بالحبال وسرقوا 7 ملايين جنيه بالمحلة

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم) بقيام مجهولين بالتعدى على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما واستيلائهم على مبلغ مالى قرابة (7 مليون جنيه) من داخل المخزن. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة).   

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة  تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة "ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية قسم شرطة أول المحلة مديرية أمن الغربية جمع المعلومات الإجراءات مديرية أمن الجيزة المبلغ المالى

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