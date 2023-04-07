الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تؤكد أنها لن تتنازل عن القرم وترفض اقتراح رئيس البرازيل

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا الجمعة عن أنها لن تتنازل عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 مقابل إنهاء الحرب، رافضة بذلك اقتراحًا للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك "لا يوجد سبب قانوني أو سياسي أو أخلاقي يبرر التخلي عن سنتيمتر واحد من الأراضي الأوكرانية"، مؤكدًا تقديره "جهود الرئيس البرازيلي لإيجاد سبيل لوقف العدوان الروسي".
وأضاف "كل وساطة تهدف إلى استعادة السلام في أوكرانيا يجب أن ترتكز على احترام السيادة ووحدة أراضي أوكرانيا كاملة، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
اقترح لولا الخميس أن تتنازل أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم لروسيا بهدف إنهاء الحرب، معتبرًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن "يحصل على كل شيء".
في نهاية يناير وضع الرئيس البرازيلي اقتراحًا ما زال غامض المعالم بشأن وساطة دول عدة في النزاع في أوكرانيا. ومن المقرر أن يقدم "لولا" الاقتراح إلى نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الأسبوع المقبل.
وقال الرئيس البرازيلي إنه "واثق" من فرص نجاح هذا الاقتراح، معربًا عن أمله في "إنشاء" مجموعة الدول بعد عودته من الصين.
وأكدت روسيا مرات عدة في الأيام الأخيرة استحالة إجراء محادثات حاليًا، متعهدةً بمواصلة عمليتها العسكرية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تتمّ إلا على أساس إقامة "نظام عالمي جديد" لا يخضع لهيمنة الولايات المتّحدة.

أوكرانيا جزيرة القرم القرم موسكو لولا دا سيلفا

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